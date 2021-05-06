С 10 мая вакцинация охватит граждан Азербайджана всех возрастных категорий от 18 лет - замминистра

БАКУ /Trend/ - С 10 мая к процессу вакцинации могут присоединиться и граждане Азербайджана старше 18 лет.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четвергTrend.

По его словам, граждане страны в соответствии с принципом ответственности должны массово принять участие в вакцинации.

Он пригласил всех присоединиться к процессу вакцинации.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)