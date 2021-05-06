Возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают - Ирина Дерюгина о Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Каждая из гимнасток и каждый тренер мечтают, чтобы в Киеве был такой гимнастический зал, как в Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала старший тренер национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина.

Ирина Дерюгина, которая сейчас находится в столице Азербайджана в связи с участием сборной Украины в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, сняла видеоролик, в котором показала прекрасные условия, созданные для спортсменов в Национальной арене гимнастике. Она поделилась этим видеороликом на своей странице в социальной сети.

"Хотела бы показать вам немного закулисья Кубка мира по художественной гимнастике в гостях у наших друзей из Азербайджана. Размах зала и возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают. Вот так государство показывает, что спорт важен и нужен", - подписала видеоролик первый вице-президент Украинской федерации гимнастики.

Ирина Дерюгина сняла обзорное видео зала в Баку, где будут проходить соревнования Кубка мира.

Демонстрируя как соревновательную, так и тренировочную части зала, она подчеркнула, что в Национальной арене гимнастике постоянно проходят соревнования по различным гимнастическим дисциплинам, а также сюда приезжают гимнасты из разных стран для тренировочных сборов.

Ирина Дерюгина выразила признательность правительству Азербайджана за создание всех необходимых условий для выступления и тренировок спортсменов.

Напомним, что Кубок мира по художественной гимнастике, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио, состоится 7–9 мая 2021 года. В Кубке мира в Баку примут участие более 170 гимнасток из 36 стран.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)