БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию планирует закупить новое оборудование для механического разминирования.

Об этом сказал в четверг Trend сотрудник агентства Муса Мамедов.

По его словам, в настоящее время в распоряжении ведомства насчитывается шесть машин для механического разминирования.

"Также в процессе разминирования используются служебные собаки. В распоряжении агентства имеются 30 таких собак. Сегодня мы осуществляем деятельность тремя способами. Это - ручное разминирование, использование собак минно-розыскной службы и механические системы", - сказал Мамедов.

Сотрудник агентства сообщил, что указанное оборудование может быть закуплено в Турции или других странах, с которыми ранее было налажено сотрудничество в этом направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)