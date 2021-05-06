В Азербайджане выявлено 844 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 057 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 844 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 057 человек, скончались - 18, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 324 685 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 301 006 человек вылечились, 4 635 - скончались, число активных больных составляет 19 044.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 717 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 300 581.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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