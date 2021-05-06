Прошла презентация книги воспоминаний Сурайи Агаоглу “Bir ömür belə keçdi” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 мая в Baku Book Center прошла презентация книги воспоминаний Сурайи Агаоглу “Bir ömür belə keçdi”, посвященной любимой семье.

Ведущим мероприятия был доктор философии по истории Фархад Джаббаров.

Средства от продажи книги будут направлены в Центр Реинтеграции, действующий при Общественном объединении «Дети Азербайджана».

В 2020 году вышла книга воспоминаний “Bir ömür belə keçdi” нашей соотечественницы, первой женщины-адвоката Турции и всего тюркского мира, одной из ярких представительниц международного женского движения Сурайи Агаоглу (Шуша, 1903 - Стамбул, 1989).

В книге Сурайя Агаоглу делится воспоминаниями о своей жизни и работе, о той важной роли, которую сыграла семья Агаоглу в литературной, культурной и общественно-политической жизни Турции, о послевоенном развитии этой страны.

Особый интерес представляют страницы, связанные с основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком и его близких отношениях с семьей Агаоглу.

Детство, юность и молодые годы Сурайи ханум совпали со сложным и драматическим периодом в истории Турции. В книге нашёл отражение большой и сложный путь, который прошла семья Агаоглу и сама Сурайя ханум - первая женщина – адвокат, оставившая свой след в истории современной Турции, а также ее воспоминания о детстве, юности, родителях, братьях и сестрах, семейных друзьях и коллегах.

Сурайя Агаоглу родилась в 1903 году в городе Шуша в семье Ахмед бека Агаева (Агаоглу), известного общественно-политического деятеля того времени.

После победы младотурецкой революции семья эмигрировала в Стамбул и начался турецкий период жизни Сурайи ханум, связанный с адвокатской и общественной деятельностью и продлившийся до конца ее жизни.

В своих воспоминаниях автор подробно рассказывает о своих поездках в разные страны мира, о встречах с различными людьми, о событиях, свидетелем которых она была.

Впервые книга была опубликована на турецком языке в 1975 году в Стамбуле.

Данная книга издана в Баку в 2020 году на азербайджанском языке.

Адаптация текста, вступительное слово и составление комментариев: Доктор филологических наук, профессор Вилаят Гулиев

Руководитель проекта: Сара Ахундова