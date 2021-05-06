В Баку временно перекрывается движение по одной из улиц

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с работами по благоустройству временно перекрывается движение по улице Башира Сафароглу.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что с седьмого мая для осуществления второго этапа строительства Центрального парка, расположенного на бывшей улице Советская в Ясамальском районе Баку, и реконструкции части улиц вокруг парка закрывается участок улицы Башира Сафароглу между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашинлы.

Водителям транспортных средств рекомендуется использовать альтернативные маршруты движения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)