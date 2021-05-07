Скончался народный артист Ариф Гулиев
БАКУ /Trend/ - Скончался народный артист Ариф Гулиев.
Об этом, как передает Trend, сообщили его родственники в социальных сетях.
Отметим, что народный артист некоторое время проходил лечение от коронавируса.
Allah rəhmət eləsin!
(Автор - Джейхун Алекберов)
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