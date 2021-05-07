В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе – грации продемонстрируют упражнения с обручем и мячом. Также состоится квалификация команд в групповых упражнениях, которые представят программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио.

В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)