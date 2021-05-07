В Азербайджане началось строительство нового магистрального водопровода в Шушу (версия 2)

(первая версия в 11:11)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным планом мероприятий по улучшению водоснабжения города Шуша, началось строительство участка магистрального водопровода, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

"Утвержденный план мероприятий включает работы по реконструкции источников Кичик Кирс и Зарыслы, водопровода Кичик Кирс - Шуша протяженностью 10 километров, построенного до оккупации, водозабора, шестикилометровой водораспределительной сети в Шуше и строительство трех резервуаров объемом 500 кубометров. На выполнение этих работ выделены средства", - сказал Джабраиллы.

По его словам, все эти работы будут выполнены в нынешнем году.

"На следующем этапе будут выполнены работы в соответствии с генпланом города Шуша, который будет утвержден. Запланирована реконструкция распределительных сетей, которые охватят другие территории города, а также строительство резервуаров для питьевой воды и водоочистных сооружений. В Шушу проведены отдельные линии от источников Кичик Кирс и Зарыслы. В соответствии с новым проектом, будут заново построены водозаборы, к которым будут подключены эти линии. Вода в Шушу будет подаваться по одной общей линии", - сказал Джабраиллы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)