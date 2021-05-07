Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана смогла в очередной раз удивить нас безукоризненной организацией соревнований, сказала Trend в пятницу гимнастка из Египта Хабиба Марзук.

"Я уже выступала в Национальной арене гимнастики в Баку, и знаю, как здесь прекрасно проводят соревнования. Это мое третье выступление в Баку. Кубок проходит на высоком уровне, впрочем, как и всегда. Федерация гимнастики Азербайджана смогла в очередной раз удивить нас безукоризненной организацией", - сказала гимнастка.

Она призналась, что, несмотря на то, что уже выступала в Баку, все равно испытывает чувство волнения, выходя на ковер.

Хабиба Марзук также рассказала об азербайджанском тренере Жале Гаратовой, которая сейчас тренирует групповую команду Египта по художественной гимнастике.

"Жаля Гаратова - настоящий профессионал, она очень серьёзно подходит к тренерской деятельности, и заметно, что она очень любит свою работу", - подчеркнула гимнастка.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. В 18.15 начнется квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)