В Азербайджане налажено бесперебойное водоснабжение поселка Гадрут (версия 2)

(первая версия в 11:14)

БАКУ /Trend/ - Налажено бесперебойное водоснабжение освобожденного поселка Гадрут, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Он отметил, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения в Гадрут были командированы специалисты АО, чтобы оценить ситуацию на месте.

По его словам, ранее вода в поселок подавалась из ближайших рек.

"Но после освобождения от оккупации речная вода в Гадрут уже не подавалась. Поэтому бесперебойное водоснабжение было обеспечено за счет артезианских скважин. Воду из них качают посредством насосов. Таким образом, обеспечено бесперебойное водоснабжение военного госпиталя и гражданских объектов в Гадруте", - сказал Джабраиллы.

"За прошедшее время в сфере водоснабжения Гадрута было ликвидировано более 30 аварий. Также приняты меры, чтобы вода в линиях не замерзала зимой", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)