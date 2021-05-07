В Азербайджане не выявлен "индийский" штамм COVID-19 – TƏBİB (версия 2)
(первая версия в 12:32)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не выявлен "индийский" штамм COVID-19.
Об этом в пятницу сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend.
"Нет никаких данных о наличии в стране "индийского" штамма коронавируса. Общественность будет проинформирована в случае появления какой-либо информации", - сказали в TƏBİB.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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