На Каспии произошло землетрясение
Общество 7 мая 2021 13:39 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили в пятницу Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло седьмого мая в 11:18 по бакинскому времени. Подземные толчки не ощущались.
Магнитуда подземных толчков составила 3, очаг залегал на глубине 61 километра.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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