В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В ходе церемонии в зал арены были вынесены флаги стран, представители которых участвуют в Кубке мира.

Участники мероприятия почтили память министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, который скончался 30 апреля 2021 года. На большом экране, установленном в зале Национальной арены гимнастики, были продемонстрированы фотографии Азада Рагимова, сделанные в ходе посещения им соревнований и тренировок гимнастов.

На церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что сегодня в рамках первого дня Кубка мира проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе – грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. Также в 18:15 состоится квалификация команд в групповых упражнениях, которые представят программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио.

В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют ЗохраАгамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступят ЛяманАлимурадова, ЗейнабГумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)