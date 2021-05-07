В Азербайджане началась подготовка к полуфиналу конкурса Yüksəliş

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа конкурса Yüksəliş ("Восхождение") начала подготовку к его полуфиналу, сообщает в пятницу Trend.

Для этого для 309 участников конкурса будут организованы онлайн-встречи и совместные тренинги с группой экспертов. Встречи проводятся для лучшего ознакомления участников друг с другом и с организаторами, оценки способностей и подготовки к полуфиналу.

Подготовка будет проводиться как местными, так и зарубежными специалистами.

Отметим, что в полуфинале конкурса будут проверены управленческие навыки участников. Этот этап продлится три дня. Право на выход в финал получат около 100 участников.

Дата полуфинала будет определена в соответствии с правилами карантинного режима.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадрового резерва в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)