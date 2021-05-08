Азербайджанский педиатр-инфекционист назвала новый симптом COVID-19 у детей
БАКУ /Trend/ - У инфицированных коронавирусом детей наблюдаются сильные почечные колики.
Об этом сказала педиатр-инфекционист Айтен Зиядова, сообщает в субботу Trend.
По ее словам, подобный симптом часто наблюдался во время второй волны COVID-19.
"У поступивших в стационар детей были почечные колики. Во время предварительного медобследования диагностировалось обострение почечных болезней, вызванное коронавирусом", - сказала Зиядова.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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