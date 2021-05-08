Соревнования в Баку всегда проходят на высочайшем уровне – гимнастка из Словении

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Баку всегда проходят на высочайшем уровне, сказала Trend гимнастка из Словении Екатерина Веденеева.

"Я очень люблю выступать в Баку. В Национальной арене гимнастики организация великолепная, разминочные площадки, зал соревнований – все прекрасно. Что касается гимнасток, то в условиях пандемии мы готовились к соревнованиям, как могли. Да, было трудно, но, как видим, все справились. 35 стран приехали на Кубок в Баку, 60 участниц в индивидуальной программе - это практически как на чемпионате мира", - сказала спортсменка.

По ее словам, естественно, идеальных выступлений не бывает, и всегда есть над чем работать.

"Сегодня я осталась довольна своей программой, но всегда есть к чему стремиться", - сказала Веденеева.

Она также сообщила, что ей понравилась программа с мячом азербайджанской гимнастки Арзу Джалиловой.

"Вчера видела выступление азербайджанских гимнасток, мне очень нравится молодая спортсменка Арзу Джалилова, ее программа с мячом. Азербайджан прогрессирует в художественной гимнастике год за годом - это заметно и очень приятно", - сказала спортсменка.

"Мы не сражаемся за лицензии на Олимпиаду, а хотим показать настоящую, взрослую художественную гимнастику", - отметила она.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация команд в групповых упражнениях, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)