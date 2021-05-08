БАКУ /Trend/ - Синоптики предупреждают о ветреной и дождливой погоде в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, девятого мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 15–18 м/с, временами 20–23 м/с. Десятого мая сменится на северо-западный, скорость которого будет достигать 15–20 м/с, временами 23–28 м/с, а днем в некоторых местах полуострова – с порывами до 30 метров в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 10 мая ожидается дождь.

С вечера 9-го по вечер 10 мая, начиная с западных районов, будет наблюдаться нестабильная погода, местами пройдут грозовые дожди, кое-где интенсивного характера, выпадет град, а на высокогорных местностях – снег. Скорость западного ветра будет достигать 15–20 м/с, а 10 мая в некоторых местах – до 25-30 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках Большого и Малого Кавказа, есть вероятность кратковременных паводков и селей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)