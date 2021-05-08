Уроки в X–XI классах школ Азербайджана будут продолжаться дистанционно – министр
БАКУ /Trend/ - Уроки в X–XI классах школ Азербайджана будут продолжаться дистанционно.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.
По его словам, все должны постараться, чтобы с 15 сентября занятия восстановились в традиционном виде.
Он отметил, что с 17 мая в пяти регионах Азербайджана трижды в неделю будут продолжены дистанционные уроки в начальных классах и дважды в неделю – для учащихся V–IX классов: «Мы вернемся к "пятидневке", когда это позволит эпидемиологическая ситуация, результаты вакцинации и размеры классов».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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