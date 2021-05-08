В этом году в конкурсе по приему на работу примет участие более 50 тыс. кандидатов – Эмин Амруллаев

Общество 8 мая 2021 17:32 (UTC+04:00)
В этом году в конкурсе по приему на работу примет участие более 50 тыс. кандидатов – Эмин Амруллаев

БАКУ / Trend/ - В этом году более 50 тысяч кандидатов, желающих работать учителями, примут участие в конкурсе по приему на работу.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что из них только восемь тысяч человек будут приняты на работу: «На работу будут взяты самые грамотные учителя. Содержание экзаменационных вопросов будет меняться по частям. Наряду со знаниями по предмету, в них будут включены и вопросы по поведению учителей».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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