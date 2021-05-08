В Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли более половины работников сферы образования

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 117 356 работников сферы образования, или 53 процента от общего числа.

Об этом написал в Facebook министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что из числа педагогического персонала общеобразовательных заведений Азербайджана в возрасте старше 50 лет 56 439 человек (56 процентов) получили первую дозу вакцины.

"Затем вакцинацию прошли 28 500 учителей в возрасте 40 лет, или 57 процентов от общего числа. С начала апреля вакцину получают педагоги всех возрастных групп", - написал Амруллаев.

Министр сообщил, что вакцинированы и несколько тысяч преподавателей профессиональных и высших учебных заведений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)