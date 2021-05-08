Министр образования Азербайджана прокомментировал решение о частичном возобновлении очных занятий в школах

БАКУ /Trend/ - Решение о частичном возобновлении очного обучения в школах с 17 мая было принято после обсуждения и анализа ситуации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, крайне важно возобновить очное обучение в школах.

"Для социально-психологического развития детей важно, чтобы они учились, сидя за партой. Мы считаем, что родители, учитывая это, отправят своих детей в школы. Учащиеся X-XI классов по-прежнему будут заниматься дистанционно. Занятия в школах будут проводиться пять дней в неделю. Ученикам важно находиться в школе и общаться со своими сверстниками", - сказал Амруллаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)