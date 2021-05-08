Министр образования Азербайджана прокомментировал решение о частичном возобновлении очных занятий в школах
БАКУ /Trend/ - Решение о частичном возобновлении очного обучения в школах с 17 мая было принято после обсуждения и анализа ситуации.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, крайне важно возобновить очное обучение в школах.
"Для социально-психологического развития детей важно, чтобы они учились, сидя за партой. Мы считаем, что родители, учитывая это, отправят своих детей в школы. Учащиеся X-XI классов по-прежнему будут заниматься дистанционно. Занятия в школах будут проводиться пять дней в неделю. Ученикам важно находиться в школе и общаться со своими сверстниками", - сказал Амруллаев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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Министр образования Азербайджана прокомментировал решение о частичном возобновлении очных занятий в школах
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