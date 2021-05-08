БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинированы 34 856 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 568, вторую дозу – 29 288.

Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 661 772. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 001 968, вторую – 659 804.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)