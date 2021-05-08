В Азербайджане выявлено 649 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 720 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 649 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 720 человек, скончались - 16, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 326 056 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 304 580 человек вылечились, 4 666 - скончались, число активных больных составляет 16 810.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 244 теста, а в целом за все время пандемии – 3 321 511.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)