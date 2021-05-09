Руководство Министерства обороны почтило память погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО)
БАКУ /rend/ - По случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 9-го мая Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили памятник дважды Герою Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, руководство министерства возложило цветы к памятнику, почтив светлую память отважных сынов нашего народа, совершивших беспримерные подвиги во Второй мировой войне.
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