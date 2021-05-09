Красота и филигранность движений – Лучшие моменты финального дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходит заключительный день соревнований в рамках Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Красота, грация и филигранность движений гимнасток завораживает. Звезды художественной гимнастики демонстрируют сложные и потрясающие по красоте программы.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимает участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты финального дня соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)