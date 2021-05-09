В Азербайджане выявлено 660 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 720 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 660 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 539 человек, скончались - 14, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 326 716 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 306 119 человек вылечились, 4 680 - скончались, число активных больных составляет 15 917.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 474 теста, а в целом за все время пандемии – 3 330 985.