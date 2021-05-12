В Зангилане строится новая воинская часть Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Зангилане строится новая воинская часть Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, работы находятся на стадии завершения.
Ожидается, что открытие воинской части состоится до конца мая.
Отметим, что до сегодняшнего дня в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах открылись 10 новых воинских частей ГПС Азербайджана, кроме того, еще шесть находятся на стадии строительства.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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