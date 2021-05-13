Назван состав сборной Азербайджана на ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии

Общество 13 мая 2021 11:32 (UTC+04:00)
Назван состав сборной Азербайджана на ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Определен состав сборной Азербайджана для участия в 37-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет 9-13 июня 2021 года в болгарской Варне, сообщает Trend со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова, Нармина Самедова и Дарья Сорокина.

В чемпионате Европы примет участие 321 гимнастка из 37 стран. Соревнования пройдут как среди юниорок, так и среди сеньорок.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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