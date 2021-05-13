В Азербайджане выявлено 509 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 427 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 509 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1427 человек, скончались - 16, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 328 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 311 198 человек вылечились, 4 742 – скончались, число активных больных составляет 12 728.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 733 теста, а в целом за все время пандемии – 3 360 900.
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