Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 21 015 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 857, вторую – 16 158.
Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 748 725. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 019 352, вторую – 729 173.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
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