БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 202 человека

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в пятницу Trend.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 76 433 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 10 145 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 732 152 человек. Состояние 5 468 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 196 197 человек, проведено свыше 17,7 миллионов тестов на COVID-19. Всего в Иране граждане получили до настоящего момента примерно 2,05 миллиона доз вакцины. Первую дозу вакцины получили 1,71 миллиона, вторую дозу - 342 тысячи человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)