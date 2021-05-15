БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 200 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в субботу Trend.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 76 633 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 723 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 739 875 человек. Состояние 5 396 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 210 851 человек, проведено свыше 17,8 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили до настоящего момента примерно 2,1 миллиона доз вакцины. Первую дозу вакцины получили 1,775 миллиона, вторую дозу - 352 тысячи человек.