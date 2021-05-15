БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 15 794 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 897, вторую – 11 897 человек.

Общее количество полученных гражданами доз вакцины от коронавируса в стране составило 1 777 426. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 026 376, вторую – 751 050 человек.