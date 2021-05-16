В Баку расследуют факт жестокого обращения с животными на территории аэропорта

БАКУ /Trend/ - Проводится служебное расследование по факту жестокого обращения с животными на территории бакинского аэропорта, сообщили в воскресенье Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"По факту распространения видеозаписи в социальных сетях о жестоком обращении с животными на территории аэровокзала проводится служебное расследование, о результатах которого общественность будет проинформирована дополнительно", - сказали в аэропорту.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)