Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Женщины в инженерии: вызовы и возможности» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Женщины в инженерии: вызовы и возможности».

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов выступил со вступительной речью на вебинаре.

В мероприятии, которое проходило на платформе Zoom, приняло участие около 500 человек. Участники встречи представляли местные и транснациональные компании, государственные предприятия и различные высшие учебные заведения.

Вице-президент компании bp по кадрам в регионе AGT Эльнара Мамедова, менеджер компании Schlumberger по Азербайджану и Грузии Мария Юнда, координатор по персоналу и развитию компании Halliburton Вусаля Акбарова рассказали о роли женщин в инженерном деле и поделились своим опытом с участниками вебинара.

Выпускники Бакинской высшей школы нефти - менеджер по продажам отдела буровых услуг по Турции и Катару компании Baker Hughes Эмиля Мамедова, старший полевой инженер и координатор по работе с клиентами компании Schlumberger Мунаввар Салманова, главный инженер по управлению высокими технологическими процессами и автоматизации НПЗ SOCAR STAR Айназ Мирзазаде, специалист по контрольно-измерительным приборам и управлению компании SOCAR KBR Рамзия Гаразаде, проектный инженер компании Maire Tecnimont Ламия Эйвазова поделились своими историями успеха в учебе и работе.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал, что женщины так же успешно работают в инженерной сфере, как и мужчины. В последние годы спрос на высококвалифицированный труд женщин-инженеров увеличился как на местном, так и на международном рынке труда.

Ректор добавил, что интерес представительниц прекрасного пола к этой сфере растет с каждым годом, и их немало среди студентов БВШН, удостоенных Президентской стипендии, и выпускников вуза, работающих на руководящих должностях в местных и транснациональных компаниях.

Другие выступившие говорили о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, стремящиеся трудоустроиться на достойную работу и достичь успехов в инженерном деле, и о факторах, помогающих женщинам и мужчинам построить успешную карьеру в данной сфере.

Вебинар завершился сессией вопросов и ответов.