В праздничные дни в Баку отремонтированы участки дорог общей площадью 42 тыс. кв. м
БАКУ /Trend/ - В праздничные дни (9-15 мая) в Баку проведен ремонт участков дорог общей площадью 42 тысячи квадратных метров, сообщили в воскресенье Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
В частности, был проведен ремонт проезжей части на участках проспектов Гейдара Алиева, Зии Буниятова, Парламента и Метбуат, улиц Микаила Мушфига, Рашида Бейбутова, Алы Мустафаева и Ильгара Мусаева, дорог Мехтиабад - Дигях - Мохаммеди, Бинагади - Новханы.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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