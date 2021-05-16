В Азербайджане состоялся экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам АА, АВ и АС вида А (административный руководитель).

Как сообщили в воскресенье Trend в ГЭЦ, экзамен начался в 11:00 и длился три часа.

Отметим, что процесс экзамена транслировался в режиме онлайн.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)