В Азербайджане состоялся экзамен по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам АА, АВ и АС вида А (административный руководитель).
Как сообщили в воскресенье Trend в ГЭЦ, экзамен начался в 11:00 и длился три часа.
Отметим, что процесс экзамена транслировался в режиме онлайн.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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