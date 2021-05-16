В Азербайджане выявлены нарушения законодательства на 9 объектах общепита
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены факты грубого нарушения требований законодательства на девяти объектах общепита, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.
По его данным, 15 мая было проведено 753 мониторинга на 429 объектах общепита. В ходе мониторингов выявлены факты грубого нарушения требований законодательства на девяти объектах. В связи с этим приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.
Агентство продовольственной безопасности расширило масштабы мониторингов объектов общепита в Баку и регионах страны.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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