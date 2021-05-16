В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 122 человека (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:34)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 122 человека, скончались - 11, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 329 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, 314 900 человек вылечились, 4 779 - скончались, число активных больных составляет 10 164.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 374 теста, а в целом за все время пандемии – 3 384 053.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Словенский порт Копер может стать самым быстрым перевалочным пунктом при ввозе грузинских товаров в ЕС
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ВИДЕО)
Мы всегда чувствуем внимание Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой к удинскому народу - Роберт Мобили
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Женщины в инженерии: вызовы и возможности» (ФОТО)
Агидa Манизаде – азербайджанская "царица всех наук" в США: эксклюзивное интервью с членом Клуба миллионеров (ФОТО)