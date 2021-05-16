В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 122 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 122 человека, скончались - 11, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 329 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, 314 900 человек вылечились, 4 779 - скончались, число активных больных составляет 10 164.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 374 теста, а в целом за все время пандемии – 3 384 053.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)