В школах ряда городов и районов Азербайджана частично возобновились очные занятия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 17 мая частично возобновились очные занятия в школах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района, сообщает в понедельник Trend.

В соответствии с решением коллегии минобразования Азербайджана, с сегодняшнего дня ученики V-IX классов и дошкольных групп школ указанных городов и районов будут два раза в неделю посещать занятия, а учащиеся I-IV классов - три раза.

Напомним, что с пятого апреля 2021 года образовательный и учебно-воспитательный процессы в общеобразовательных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района были организованы в дистанционной форме.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)