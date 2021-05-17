В школах ряда городов и районов Азербайджана частично возобновились очные занятия (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С 17 мая частично возобновились очные занятия в школах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района, сообщает в понедельник Trend.
В соответствии с решением коллегии минобразования Азербайджана, с сегодняшнего дня ученики V-IX классов и дошкольных групп школ указанных городов и районов будут два раза в неделю посещать занятия, а учащиеся I-IV классов - три раза.
Напомним, что с пятого апреля 2021 года образовательный и учебно-воспитательный процессы в общеобразовательных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района были организованы в дистанционной форме.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)
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