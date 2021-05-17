Экзаменационная сессия в вузах и колледжах Азербайджана будет проводиться дистанционно (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Экзаменационная сессия весеннего семестра в вузах и колледжах в 2020-2021 учебном году будет проводиться дистанционно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

В приказе, подписанном министром образования Эмином Амруллаевым, говорится, что в случае проведения некоторых экзаменов в очной форме должны соблюдаться «Методические указания по профилактике инфекции коронавируса во время экзаменов», разработанные TƏBİB, и «Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процессов в учебных заведениях Азербайджана во время карантинного режима», утвержденные постановлением Кабмина.

Также в приказе говорится, что руководители вузов и колледжей должны организовать сессию по действующим нормативным документам, создать экзаменационные штабы в руководимых ими учебных заведениях. Каждая жалоба, поступившая в штаб, должна быть оперативно рассмотрена, а в отношении лиц, допустивших недочеты при организации и ходе экзаменов, будут приняты меры в соответствии с законодательством.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)