Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Южный ветер днем сменится на временами усиливающийся северо-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем - 23-28, в Баку ночью - 17-19, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди, есть вероятность выпадения града, на остальной территории страны осадков не прогнозируется, утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)