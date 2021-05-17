С завтрашнего дня в Азербайджане начнут применять российскую вакцину "Спутник V"

БАКУ /Trend/ - С 18 мая граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и министерства здравоохранения Азербайджана.

Вакцинация будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре (проспект Азадлыг, 112).

Получить вакцину могут лица старше 18 лет и граждане, которым не противопоказана вакцинация.

Отметим, что российский препарат "Спутник V" одобрен в 65 странах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)