С завтрашнего дня в Азербайджане начнут применять российскую вакцину "Спутник V"
БАКУ /Trend/ - С 18 мая граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и министерства здравоохранения Азербайджана.
Вакцинация будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре (проспект Азадлыг, 112).
Получить вакцину могут лица старше 18 лет и граждане, которым не противопоказана вакцинация.
Отметим, что российский препарат "Спутник V" одобрен в 65 странах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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