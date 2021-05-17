В Азербайджане выявлено 426 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 515 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 426 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 515 человек, скончались - 13, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 330 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 315 415 человек вылечились, 4 792 - скончались, число активных больных составляет 10 062.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 877 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 392 930.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)