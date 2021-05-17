ГЭЦ Азербайджана подвел итоги выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подведены итоги выпускных экзаменов, проведенных 22–23 апреля для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), участники экзаменов могут ознакомиться со своими результатами и графическим изображением «карты ответов» по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/. Рабочие номера они могут узнать здесь.

Также можно ознакомиться с результатами, отправив SMS с рабочим номером на короткий номер 7727.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)