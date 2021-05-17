БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса были вакцинированы 3 694 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 223, вторую – 2 471.

Общее количество полученных гражданами доз вакцины от коронавируса в стране составило 1 798 743.

Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 032 054, вторую – 766 689.