ГЭЦ Азербайджана назвал число учеников, не явившихся на выпускные экзамены
БАКУ /Trend/ - На выпускные экзамены, прошедшие 22-23 апреля для учащихся 11-х классов школ, не явились 277 человек.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, в целом в экзаменах должны были принять участие 26 469 человек.
По данным ГЭЦ, результаты двух учеников были аннулированы из-за нарушения правил выпускных экзаменов.
Максимальный результат на экзаменах (297,1 балла) показал выпускник средней школы села Юхары Аран Бейлаганского района.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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