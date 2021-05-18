Начались работы по реконструкции на участке самой короткой дороги, соединяющей семь сел Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начались строительные работы на 14-километровом участке Муганлы-Исмаиллы-Габала автодороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, считающейся наиболее короткой дорогой, соединяющей семь районов – Исмаилллинский, Габалинский, Огузский, Шекинский, Гахский, Загатальский и Балакенский районы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Этот участок дороги считается самым сложным с геологической и гидрогеологической точки зрения и больше всего подвержен оползням, поэтому здесь запланировано строительство подпорных стен, дренажных систем и проведение других инженерных работ. Сооружения возводятся с учетом 9-балльной сейсмичности.

В результате работ по реконструкции в рамках проекта, разработанного по особому поручению главы государства, протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 км, составив 76,8 км. Двухполосная дорога будет расширена до четырех полос. На 4,5 километре спроектированной дороги строится мост протяженностью 1135 метров и шириной 76,5 метра. Также будет построен тоннель протяженность 865 метров, и работы уже начались. Проект предусматривает строительство на территории одного тоннеля, одного подвесного моста и 8 больших и 5 малых мостов. За счет выравнивания дороги вблизи села Басгал расстояние будет сокращено на 2,2 км.

Реализация этого проекта позволит уменьшить время нахождения в пути и транспортные расходы, оптимизировать движение и облегчить грузоперевозки, снизить число ДТП, поспособствует ускорению экономического роста, развитию торговых отношений с соседними странами, расширению потенциальных возможностей территорий, где она будет проходить, развитию туризма в регионе.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)