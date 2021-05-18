В Гянджинский апелляционный суд предложено назначение новых судей
БАКУ /Trend/ - В Гянджинский апелляционный суд предложено назначение двух новых судей.
Это предложение отражено в документе "О назначении судей в Гянджинский апелляционный суд", поступившем в Милли Меджлис (парламент), сообщает во вторник Trend.
На должность судей предложены кандидатуры Салмана Билал оглу Гусейнова и Мирбахеддина Мирдамат оглу Гусейнова.
Тапдыга Шукюр оглу Махмудова в связи с изменением должности предлагается освободить от должности судьи Гянджинского апелляционного суда.
Документ планируется вынести на обсуждение на очередном пленарном заседании парламента.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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